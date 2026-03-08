Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı Gölü'nde, kış aylarında etkili olan soğuk hava nedeniyle donan göl yüzeyinde havaların ısınmasıyla birlikte ilginç doğa oluşumları ortaya çıktı. Buz tabakasının çözülmeye başlamasıyla göl yüzeyinde 'aneiforma' olarak adlandırılan farklı desenler ve şekiller meydana geldi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte buz kütleleri yer yer çatlayarak çözülmeye başladı. Bu süreçte göl yüzeyinde oluşan doğal desenler ve şekiller, ortaya görsel açıdan dikkat çekici görüntüler çıkardı. Oluşan manzara özellikle doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kış boyunca tamamen donan baraj gölünün baharın yaklaşmasıyla birlikte farklı bir görünüme kavuştuğunu belirterek ortaya çıkan manzaranın adeta görsel bir şölen sunduğunu ifade etti.

Uzmanlar ise bu tür oluşumların, buz tabakasının çözülme sürecinde su ile sıcaklık farklarının etkisiyle meydana geldiğini belirtti. Çat Barajı Gölü'nde oluşan bu doğal şekillerin bölgenin doğa güzelliklerine farklı bir boyut kazandırdığı ifade edildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Musa GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE