Adıyaman Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen standart dışı plaka denetimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bayır, denetimlerin 1 Nisan tarihine kadar rehberlik amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Bayır yaptığı açıklamada, 'İçişleri Bakanlığımızın yaptığı son bilgilendirmeye göre standart dışı plakalarla ilgili denetimler 1 Nisan tarihine kadar rehberlik amacıyla gerçekleştirilecektir. Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu süreçte yapılan kontrollerde sürücülere herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak, vatandaşlarımız bilgilendirilerek mevzuata uygun plakalara geçiş konusunda yönlendirme yapılacaktır' ifadelerini kullandı.

Standart Dışı Plakaya Sahip Sürücüler İçin Uyarı

Bayır, vatandaşların ilerleyen süreçte mağduriyet yaşamamaları için standart dışı plakaya sahip sürücülerin en kısa sürede mevzuata uygun plakalara geçmelerinin önemine dikkat çekti. Açıklamasını, 'Vatandaşlarımızın ilerleyen süreçte mağduriyet yaşamamaları adına araçlarında standart dışı plaka bulunan sürücülerimizin en kısa sürede mevzuata uygun plakalara geçmeleri önemle rica olunur' ifadelerine yer vererek tamamladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE