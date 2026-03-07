Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Arzum Nazman'dan ilin genel asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Vali Varol'a il protokolünden yetkililer eşlik etti.

Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmede, il ve ilçelerde yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarılırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı. Ayrıca, trafik, kamu düzeni, asayiş ve suç önleme konularındaki faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında açıklama yapan Vali Varol, Adıyaman'ın huzur ve güven ortamının korunmasında görev yapan emniyet personelinin çalışmalarına dikkat çekerek, 'Huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Vali Varol'un ziyareti, emniyet personeliyle yapılan görüşmeler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE