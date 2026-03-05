Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Koruma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında emniyet personeliyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda teşkilat mensuplarıyla sohbet eden İl Emniyet Müdürü Nazman, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Programın sonunda ise emniyet teşkilatına uzun yıllar hizmet vererek emekliliğe ayrılan personele plaket takdim edildi. Emekli personele hizmet anısına plaketleri, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman ile Polis Başmüfettişi Mehmet Taha Gün tarafından verildi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK