Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, Türk Kadınlar Birliği Adıyaman Şube Başkanı İpek Emine Aslangöz'ün koordinasyonunda hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrencilere bayram öncesi bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

'Çocukların Tebessümü En Büyük Mutluluğumuz'

Türk Kadınlar Birliği Adıyaman Şube Başkanı İpek Emine Aslangöz yaptığı açıklamada, çocukların yüzündeki mutluluğa tanıklık etmenin kendileri için büyük bir sevinç olduğunu belirtti.

Aslangöz, 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme şahit olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu anlamlı destek, dayanışmanın ve sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden biridir. İyilikler büyüyerek çoğalacak ve biz sahada aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz' dedi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen yardımın, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram öncesinde öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE

HABAER: ADIYAMAN (PERRE) - (Murat KAYIŞ)