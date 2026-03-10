Adıyaman gelini ve Uşak'ta görev yapan öğretmen Hediye Aslan, depremde öksüz ve yetim kalan çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla 'Deprem Solaraları İçin Okuyoruz' adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yazdığı kitapların tüm gelirini depremzede çocukların eğitimine bağışlama kararı alan Aslan, 'Solara' isminin depremde anne ve babasını kaybeden çocukları temsil ettiğini belirtti. Yazdığı kitaplardan birine de aynı ismi verdi.

6 Şubat depremini Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Aslan, yaşanan büyük felaketin ardından depremzede çocukların eğitimine destek olmak amacıyla böyle bir proje başlattığını ifade etti.

Projeyi büyütmek amacıyla sosyal medya üzerinden de farkındalık çalışması başlatan Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bir meydan okuma akımı başlattı. Aslan, herkesi kitap okuyarak ve projeye destek vererek depremzede çocukların eğitimine katkı sunmaya davet etti.

Kısa sürede ilgi gören proje, hem kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi hem de depremde anne ve babasını kaybeden çocukların eğitim hayatına destek olmayı hedefliyor.

Toplumun her kesimini projeye destek vermeye çağıran Aslan, 'Biz o çocukları unutmadık. Bu kitaplar onları unutmadığımızın sembolü olacak' dedi.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Emrah PARLAR