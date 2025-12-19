Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, nazik ziyaretlerinden dolayı Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Görüşmede, sağlık alanında yürütülen güncel çalışmalar, sağlık personelinin çalışma koşulları ve sendikal faaliyetler ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş ile sendika yönetimi, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe de hazır bulundu.

