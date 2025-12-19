Kaza, 6 Aralık'ta Besni ilçesine bağlı Cirit Meydan Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Y. idaresindeki 02 ACD 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Bilgiler'e (60) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilgiler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilgiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kazadan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Gülizar Bilgiler'in cenazesi, Mustafa Baba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak : PERRE