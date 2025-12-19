Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, yerleşim yerlerinin merkezine kurulan ve kurulması planlanan baz istasyonlarına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Mahalle halkı adına basın açıklamasını okuyan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Demirgüç, söz konusu baz istasyonun mahallede huzursuzluk ve ciddi sağlık endişelerine yol açtığını açıkladı.

Kurulan ve kurulması planlanan baz istasyonlarıyla ilgili mahalle halkının görüşünün alınmadığını ve herhangi bir şeffaf bilgilendirme yapılmadığını belirten Demirgüç, 'Teknolojiye karşı değiliz, ancak insan sağlığının sinyal gücünden daha kıymetli olduğunu savunuyoruz. Kurulan ve kurulması düşünülen bu baz istasyonları için mahalle halkının görüşü alınmamış, şeffaf bilgilendirme yapılmamıştır. Bize ve mahallemize radyasyon yayan bir kulenin yanı başında yaşamak istemiyoruz. Burada kurulan baz istasyonu sadece bir teknoloji yatırımı değil, mahalle sakinlerinin yaşlıların ve sayısız çocukların sağlığına karşı kurulan bir pusudur' dedi.

Muhtar Demirgüç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Teknolojiye Karşı Değiliz, Sağlığımız Her Şeyden Önce Geliyor'

'Mahallemizin huzurunu ve en önemlisi sağlığını yakından ilgilendiren bir konu için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yerleşim alanlarımızın tam kalbine bizlere danışılmadan ve rızamız alınmadan kurulan ve kurulması düşünülen baz istasyonları mahalle sakinlerimize büyük endişe ve huzursuzluk yaratmıştır. Bugün burada yaşam alanlarımızın içine, çocuklarımızın oyun oynadığı parkların ve uyuduğumuz evlerin yanı başına kurulan ve kurulması düşünülen bu baz istasyonlarına karşı tek yürek olmak için buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Teknolojiye karşı değiliz, ancak insan sağlığının sinyal gücünden daha kıymetli olduğunu savunuyoruz. Kurulan ve kurulması düşünülen bu baz istasyonları için mahalle halkının görüşü alınmamış, şeffaf bilgilendirme yapılmamıştır. Bize ve mahallemize radyasyon yayan bir kulenin yanı başında yaşamak istemiyoruz.

'Baz istasyonu, sadece bir teknoloji yatırımı değil, insan sağlığına kurulan bir pusudur'

Burada kurulan baz istasyonu sadece bir teknoloji yatırımı değil, mahalle sakinlerinin yaşlıların ve sayısız çocukların sağlığına karşı kurulan bir pusudur. Şirketlerin ve gözünü para hırsı bürüyen bireylerin rahatlığı insan yaşamından daha değerli değildir. Bilimsel şüphelerin bu kadar yoğun olduğu bu konuda, evlerimizin içine kadar giren bu radyasyon ağını kabul etmiyoruz. Sağlığımızı pazarlık konusu yaptırmayacağız. Kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalarla mahallemizin ortasına radyasyon kulelerini dikemezsiniz. Hiç kimse 'zararsızdır' masalı anlatmasın bize. Kendi çocuklarınızın yatak odalarına kurmayacağınız bu cihazları, bizim pencerelerimizin dibinde kurmanıza izin vermeyeceğiz. Şirketler kazanacak diye, biz kanser olmak zorunda değiliz. Sessiz sedasız gece yarısı baskınlarıyla dikilen ve dikilmeye çalışılan bu baz istasyonları mahallemize bir ihanettir. Sağlığımızı sinyal gücüne kurban etmeyeceğiz. Bu işgal derhal son bulmalıdır.

'Radyasyon Dalgalarını Kabul Etmiyoruz'

Evlerimizin balkonlarından bu cihazları görmek ve çocuklarımızı radyasyon bölgesinde büyütmek istemiyoruz. Sürekli elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıklı bireyler üzerinde olumsuz etkileri bilinmektedir ve bu durum aile sakinlerini tedirgin etmektedir. 'Yasal sınırlar içindeyiz' kılıfının arkasına sığınanlara sesleniyoruz; Mahallemiz bir laboratuvar, çocuklarımız ise deney değildir. Elektromanyetik alanların biyolojik etkileri üzerine yapılan binlerce çalışmanın neticesinde, bu cihazların DNA hastalığı, bağışıklık sistemi zayıflığı ve nöroloji bozukluklarına yol açacağı açıkça kanıtlanmıştır. Evlerimizin yatak odasına kadar giren bu radyasyon dalgalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

'Talebimiz Net: Yerleşim Alanlarından Uzaklaştırılsın'

Taleplerimiz nettir; baz istasyonları yerleşim yerlerinden uzak ve insan sağlığına tehdit etmeyecek noktalara taşınmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak Anayasal hakkımız olan 'sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı' sonsuza kadar savunacağı. Bugün burada Mahalle Muhtarı olarak değil, mahallemizin güvenliğini ve huzurunu savunan bir birey olarak bulunmaktayım. Mahallemizin göbeğine kurulması düşünülen bu baz istasyonunu, sadece estetik bir kirlilik değil, halk sağlığına yönelik açık bir tehdittir'

Köy sakinleri ise, ilgili kurum ve yetkililere çağrıda bulunarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesini ve kalıcı bir çözüm üretilmesini istedi.

