'Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanıyoruz'

Basın açıklamasında, AK Parti iktidarının ekonomi politikalarına tepki gösterilerek, kamu emekçilerinin insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talepleri dile getirildi. Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalar adına yapılan açıklamada, 19 Aralık'ta üretimden gelen gücün kullanıldığı ve iş bırakma eylemi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Aytemir, kamu emekçilerinin Toplu Sözleşme süreçlerinde taleplerinin karşılanmadığını belirterek, 'Adına toplu sözleşme dedikleri bir tiyatroyla emeğimizin hakkı gasp edildi. Şimdi de emekçiyi, halkı görmezden gelen bir bütçe hazırlanıyor. Bu nedenle işyerlerinde değil, meydanlardayız' ifadelerini kullandı.

'Yoksulluk Politik Bir Tercihin Sonucudur'

Açıklamada, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin nedenlerine değinilerek, özelleştirme politikaları ve üretimden uzaklaşmanın yoksulluğu derinleştirdiği savunuldu. Birleşik Kamu-İş, iktidarın ekonomi politikalarının dar gelirliyi daha da yoksullaştırdığını, orta sınıfın ise büyük ölçüde ortadan kalktığını ileri sürdü.

'Asgari ücret, fiilen genel ücret haline getirildi. Çalışanların büyük bölümü asgari ücret veya biraz üzerinde maaş alırken, en ağır vergi yükünü yine emekçiler taşıyor' denildi.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verileri Paylaşıldı

Konfederasyonun araştırma birimi KAMU-AR'ın verilerine de yer verilen açıklamada, Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırının 30 bin 327 lira, yoksulluk sınırının ise 93 bin 697 lira olduğu belirtildi. Bu rakamların, kamu emekçilerinin büyük bölümünün yoksulluk sınırının çok altında yaşadığını ortaya koyduğu ifade edildi.

'Bütçede Emek Yok, Vicdan Yok'

2026 bütçesine yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada, bütçenin emekçileri ve halkı değil, sermaye gruplarını koruduğu savunuldu. Dolaylı vergiler yoluyla yükün emekçilerin ve emeklilerin sırtına bindirildiği, kamu kaynaklarının ise teşvik ve vergi muafiyetleriyle sermayeye aktarıldığı ifade edildi.

'Bu bütçede hak yok, halk yok, vicdan yok. Sermaye var, yandaş var' ifadeleri kullanıldı.

Talepler Sıralandı

Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaların talepleri basın açıklamasında maddeler halinde sıralandı. Buna göre konfederasyonun öne çıkan talepleri şöyle:

*Yoksulluk sınırının üzerinde maaş

*Seyyanen zammın tüm emekçi ve emeklilere verilmesi

*Yan ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması

*Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi

*Enflasyon farkının aylık ödenmesi

*Yılda dört ikramiye

*Kira yardımı

'Bu Bir Uyarıdır'

Açıklamanın sonunda iş bırakma eyleminin bir uyarı olduğu vurgulanarak, kamu emekçilerinin talepleri karşılanmadığı sürece demokratik haklar çerçevesinde mücadeleye devam edileceği belirtildi. Birleşik Kamu-İş adına yapılan açıklama, 'Haklıyız, direneceğiz, kazanacağız' sloganıyla sona erdi.

