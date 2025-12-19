Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda özel konut yapıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Bu haberler doğru değil. İmralı'da herhangi bir bina yapımı söz konusu değil' iadelerini kullandı.

Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Türk Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20 Yıllık Panoraması Sempozyumu'nun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İddialara ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün daha önce gerekli açıklamaları yaptığını hatırlatan Tunç, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

'Terörsüz Türkiye süreci büyük önem taşıyor'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, sürecin ülkenin geleceği açısından kritik önemde olduğunu söyledi. Tunç, 'Bu sürecin başarıya ulaşması için ilgili kurumlarımız, siyaset kurumu ve milletimiz büyük bir koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Son 41 yıldır terörle mücadele edildiğini belirten Tunç, 'Şehitler verdik, büyük acılar yaşadık. O günleri unutmadık ve bir daha geri dönmek istemiyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde demokratikleşme ve normalleşme adımlarının hız kazandığını ifade etti.

Meclis komisyonu rapor hazırlığında

Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin olarak TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tunç, siyasi partilerin raporlarını komisyona sunduğunu, ortak bir rapor hazırlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Basında yer alan 'yasal düzenleme hazırlıkları'na ilişkin iddiaları da reddeden Tunç, 'Kanun yapma yetkisi milletvekillerimize aittir. Bakanlık olarak teknik destek veririz' ifadelerine yer verdi.

'Barış Yasası' tanımı doğru değil

Tunç, olası yasal düzenlemelere 'Barış Yasası' veya 'Geçiş Yasası' denilmesinin doğru olmadığını belirterek, 'Türkiye bir savaş halinde değildir. Terör örgütünün tasfiyesine yönelik gerekli düzenlemeler hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yapılır' diye konuştu.

Rojin Kabaiş soruşturması

Rojin Kabaiş'e ilişkin soruşturmaya da değinen Tunç, Kabaiş'in cep telefonunun şifre çözümü için İspanya'ya gönderildiğini açıkladı. Telefonda 10 haneli bir şifre bulunduğunu belirten Tunç, şifrenin çözülmesinin ardından dijital incelemenin yapılacağını ve önemli delillere ulaşılmasının umut edildiğini söyledi.

Kaynak : PERRE