Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında kasım ayına göre yüzde 1,8 azalarak 83,5 olarak kayıtlara geçti.
Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 69,6'dan 67,9'a gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 85,7'den 85,2'ye düştü.
Gelecek dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,2, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 102,6 olarak hesaplandı.
Aralık 2025 Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları:
