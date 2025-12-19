Bunlar da ilginizi çekebilir

Aralık 2025 Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları:

Gelecek dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,2, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 102,6 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında kasım ayına göre yüzde 1,8 azalarak 83,5 olarak kayıtlara geçti.

