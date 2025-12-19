TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurular 18 Aralık 2025'te e-Devlet üzerinden sona ererken, 19 Aralık 2025'te ise banka şubeleri aracılığıyla sona eriyor. Proje, 81 ili kapsıyor ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefliyor.

Kuralar Aralık 2025 ortasından itibaren başlaması planlanıyor ve etaplar halinde 27 Şubat 2026'ya kadar sürecek. Kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Kesin sonuçlar ise e-Devlet üzerinden 'Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama' ekranından öğrenilebilecek.

Projede Belirli Gruplara Kontenjan Ayrıldı

Şehit yakınları ve gaziler ile engelli vatandaşlar için %5'er, emekliler ve gençler (18-30 yaş) için %20'şer kontenjan bulunuyor. Çok çocuklu aileler ve diğer başvuru sahipleri için de özel kontenjanlar ayrıldı.

Başvuru şartları arasında, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının başvuru yapamaması, bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmesi, tapuda kayıtlı bağımsız konut sahibi olunmaması ve geçmişte TOKİ'den konut almamış olunması yer alıyor. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL şartı bulunurken, şehit yakınları ve maluller bu sınırdan muaf tutuluyor.

Süreç tamamlandığında hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

