ASAL Araştırma, Aralık 2025'te Türkiye genelinde 26 ilde, 18 yaş ve üzeri bin 895 kişiyle kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Katılımcılara 'En çok hangi masrafları karşılarken zorlanıyorsunuz?' sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 29,8'i kira, yüzde 26'sı mutfak masraflarını en zor karşılanan gider olarak gösterdi.

Isınma, elektrik, su ve aidat giderlerinde zorlananların oranı yüzde 13,4, ulaşım masraflarında zorlananlar ise yüzde 8,2 ile dördüncü sırada yer aldı.

Eğitim masraflarında zorlandığını belirtenler yüzde 4,4, diğer harcamalar diyenlerin oranı ise yüzde 11,2 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 7'si soruya yanıt vermedi veya fikir belirtmedi.

Kaynak : PERRE