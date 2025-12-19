Adıyaman Kahta Cendere Kız Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, bilinçli enerji tüketimi konulu seminer verildi.

Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) Genel Başkanı Ömer Çelebi, enerji kaynaklarının sınırlı olduğunu belirterek, enerjinin etkin ve verimli kullanımının önemine dikkat çekti. Çelebi, 'Dünya büyük bir enerji dönüşümü yaşıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları henüz hedeflenen seviyede değil, emisyon tehlikesi hâlâ ciddiyetini koruyor. Bu nedenle enerjinin etkin ve verimli kullanılması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Herkese büyük sorumluluklar düşüyor' ifadelerine yer verdi.

Seminerde öğrencilere, günlük yaşamda enerji tasarrufu sağlama yöntemleri ve sürdürülebilir enerji kullanımı hakkında bilgiler verildi. Etkinlik, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kahta Devlet Hastanesi'nde ilk kez PNL ameliyatı gerçekleştirildi

Kahta Devlet Hastanesi'nde, böbrek taşı tedavisinde ileri cerrahi yöntemlerden biri olan Perkutan Nefrolitotomi (PNL) ameliyatı ilk kez başarıyla uygulandı.

Üroloji uzman hekimleri Op. Dr. İbrahim Sibal ve Op. Dr. İsmail Eyüp Dilek ile deneyimli ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın böbreğinde bulunan yaklaşık 3 cm büyüklüğündeki taş, tamamen kapalı yöntemle kırılarak parçalar hâlinde vücut dışına alındı. PNL yöntemi, özellikle büyük ve zor böbrek taşlarının tedavisinde tercih ediliyor; açık ameliyata kıyasla daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme avantajları sunuyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizde ilk kez gerçekleştirilen PNL ameliyatının başarıyla tamamlanması gurur verici. Bu tür ileri cerrahi uygulamaların yapılabiliyor olması, hem teknik altyapımızın hem de hekim kadromuzun gücünü gösteriyor. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Anestezi Uzmanı Dr. Yusuf Furkan Güneş ve Uzm. Dr. Selçuk Seçilmiş başta olmak üzere ameliyatta görev alan tüm sağlık çalışanları başarılarından dolayı tebrik edildi. Kahta Devlet Hastanesi, yenilikçi cerrahi uygulamalar ve modern sağlık hizmetleriyle bölge halkına kaliteli hizmet sunmayı sürdürüyor.

Kaynak : PERRE