Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Fatma Mehmet Altıntaş Anaokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Minik öğrencilerin yerli üretimin önemine dikkat çektiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü Sn. Lütfü Başli ve Şube Müdürü Sn. Mehmet Turan okulda incelemelerde bulunarak hazırlanan gösterileri yakından takip etti. Müdürler, öğrencilerle bir araya gelerek onlara başarı dileklerini iletti ve öğretmenleri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Öğrenciler, kartondan hazırladıkları maketler, el işi ürünler ve çeşitli çalışmalarla yerli üretim ve tasarruf bilincini eğlenceli bir şekilde aktardı. Miniklerin sahnede sunduğu gösteriler, hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim sunarken, veliler ve öğretmenlerden de büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Mehmet Karadağ, etkinliğin amacının çocuklara yerli malının değerini küçük yaşta anlatmak olduğunu belirterek, 'Öğrencilerimiz hem eğlendi hem de yerli üretime dair farkındalık kazandı. Bu tür etkinlikler, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek açısından çok önemli' ifadelerine yer verdi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Sn. Lütfü Başli ise, 'Minik öğrencilerimizin hazırladığı bu etkinlikler, yerli üretimin önemini anlatmanın en güzel yollarından biri. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi bu başarılı organizasyon için kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, öğrencilerin gösterilerinin ardından toplu fotoğraf çekimi ve etkinlik alanında kısa bir sergi ile son buldu. Katılımcılar, yapılan çalışmaların çocukların yaratıcılığını ve bilinçlenmesini desteklediğini vurguladı.

