Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli ve yerli değerlerle yetişen, tutumlu ve yatırım bilincine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen program, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Türkiye Petrolleri A.Ş. iş birliğinde hayata geçirildi.

Program kapsamında hazırlanan Yerli Ürünler Sergisinin açılışı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban tarafından yapıldı. Etkinlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan ve tamamen millî imkânlarla üretilen KİRPİ ile EJDER YALÇIN zırhlı araçları ile ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve millî savunma sistemleri öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca, Türkiye'nin Otomobili TOGG da yerli mühendislik ve tasarım gücünün önemli bir örneği olarak sergilendi.

Öğrenciler, savunma sanayisi ve otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, Türkiye Petrolleri A.Ş. standında ise enerji alanında yerli ve milli kaynakların önemi, yapılan yatırımlar ve sürdürülebilir üretim çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ruhuyla; millî değerlerini tanıyan, üreten ve geleceğe taşıyan bir nesil yetiştirme hedefimize katkı sunan bu anlamlı organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına, Türkiye Petrolleri A.Ş.'ye, okul idaremize, öğretmenlerimize ve heyecanlarıyla yarınlarımıza umut olan sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ederiz. Kendi teknolojisini üreten, değerlerine bağlı bir nesil için hep birlikte çalışıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE