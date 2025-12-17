Adıyaman Üniversitesi, gençleri havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST'e teşvik etmek amacıyla 'Haydi Gençler Teknofest'e' başlıklı seminere ev sahipliği yaptı.

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mühendislik Fakültesi iş birliğinde düzenlenen seminer, Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerde konuşan Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, TEKNOFEST'in gençlere sunduğu imkânlar, yarışma süreçleri ve teknoloji temelli projelerin akademik ve mesleki gelişime katkıları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Türkoğlu, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve özgün fikirlerini projeye dönüştürmelerinin önemine dikkat çekerek, TEKNOFEST'in bu anlamda önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından program, belge takdimi ile sona erdi.

