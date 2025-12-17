Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H.) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Sakarya Şubesi iş birliğiyle Akyazı Afet Eğitim Merkezi'nde 'Afet Haberleşme Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitim, deprem ve acil durumlarda telsiz kullanımı ve doğru iletişim yöntemlerini uygulamalı olarak katılımcılara aktardı.

S.A.B.A.H., gönüllü ve personel eğitimlerine hız kesmeden devam ederken, son eğitim programında afet anlarında kritik öneme sahip bireysel ve kurumsal haberleşme teknikleri ele alındı.

TRAC Sakarya Şube Başkanı Tahir Yurt, mobil iletişim altyapısının deprem, sel veya savaş gibi olağanüstü durumlarda devre dışı kalabileceğine dikkat çekerek, afet anlarında cep telefonlarının en zayıf halka olabileceğini belirtti. Yurt, 'Şebekeleri gereksiz meşgul etmemek ve arama-kurtarma faaliyetlerinin aksamaması için bilinçli kullanım hayati önem taşır' ifadelerini kullandı.

Eğitimin ikinci aşamasında, profesyonel saha ekiplerinin altyapıdan bağımsız çalışabilmesini sağlayan telsiz haberleşme protokolleri üzerinde seminerler düzenlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında S.A.B.A.H., operasyonel çözüm ortağı olarak görev yaparken, TRAC ise kurumlar arası haberleşme hizmetlerinde 'destek çözüm ortağı' rolünü üstlendi.

Dört hafta süren yoğun eğitim programının sonunda, S.A.B.A.H. Dernek Başkanı İlhan Durgut, TRAC Sakarya Şube Başkanı Tahir Yurt'a katkılarından dolayı bir anı hediyesi takdim etti. Başkan Durgut, afetlere hazırlıklı olmanın yalnızca fiziksel güçle değil, doğru iletişim ve koordinasyonla mümkün olduğunu belirterek eğitimlerin süreceğini ifade etti.

