Gaziantep SANKO Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törende, akademik unvanlarında atama ve yükseltmeleri tamamlanan 30 akademisyene cüppe giydirilirken, Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 54 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını attı.

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada SANKO Üniversitesi'nin vizyonuna dikkat çekerek, sağlık alanında yenilikçi, sürdürülebilir ve insan merkezli bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Konukoğlu, üniversitenin temel hedefinin yalnızca meslek sahibi bireyler değil, aynı zamanda etik değerlere bağlı, sorumluluk bilinci yüksek ve topluma katkı sunan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Beyaz önlüğün taşıdığı anlamın altını çizen Konukoğlu, bunun yalnızca bir giysi değil; bilimin, vicdanın, insan sevgisinin ve mesleki sorumluluğun simgesi olduğunu belirterek, öğrencilere meslek hayatları boyunca bilimin rehberliğinde, etik ilkeler doğrultusunda ve insan odaklı bir anlayışla çalışmalarını tavsiye etti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise üniversitelerin bilgi üretmenin ötesinde, bu bilgiyi toplum yararına kullanmakla sorumlu olduğunu ifade etti. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, dijitalleşme, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda dönüşüme yön veren bir üniversite olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Dağlı, üniversite yıllarının sadece akademik bilgiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yaşam becerileri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştiği önemli bir süreç olduğunu ifade etti. Beyaz önlüğün, sağlık alanında hizmet eden bireyler için büyük bir sorumluluğu temsil ettiğini belirten Dağlı, öğrencilerin insan yaşamına dokunan birer sağlık elçisi olduklarını hatırlattı.

2025-2026 Akademik Yılı Açılış dersi, Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül tarafından 'Bilim Yolunda Küçük Adımlar, Büyük Hedefler' başlıklı sunumla verildi. Açılış dersinin ardından Prof. Dr. Ergönül'e armağan, teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alan ve bilimsel çalışmalarıyla çeşitli ödüller kazanan akademisyenler ile öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Akademik yıl açılış programının ardından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bu yıl kayıt yaptıran 54 öğrenciye beyaz önlükleri öğretim üyeleri tarafından giydirildi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, fakültenin güçlü akademik kadrosu ve uygulama olanaklarıyla nitelikli hekimler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Tören, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, programa SANKO Holding ve SANKO Üniversitesi yöneticileri, akademisyenler, sağlık camiasının temsilcileri ve davetliler katıldı.

