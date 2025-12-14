Adıyaman'ın Besni ilçesinin yetiştirdiği sanatçılar Ali Döre ile Özgür Kılınç (Nurşani) için sosyal medyada yapılan 'vefa borcu' çağrısı geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar tarafından paylaşılan çağrılarda, iki sanatçının isimlerinin Besni'de yaşatılması talep edildi.

Paylaşımlarda, Ali Döre ve Özgür Kılınç'ın hayattayken yeterince değer görmediği, vefatlarının ardından ise Besni için taşıdıkları kültürel ve sanatsal değerin daha net anlaşıldığına dikkat çekildi. Sanatçıların geride bıraktıkları eserlerle kentin hafızasında önemli bir yer edindiği ifade edildi.

'Bu Bir Siyaset Değil, Vefa Meselesi'

Yapılan çağrılarda, talebin herhangi bir siyasi görüşten bağımsız olduğu vurgulanarak Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına seslenildi. Konunun bir siyaset değil, memlekete ve yerel değerlere sahip çıkma meselesi olduğu belirtildi.

Cadde, Park veya Mahalle İsmi Önerisi

Sosyal medyada paylaşılan metinlerde, Besni'nin yeni ve merkezi bir mahallesine ya da yapılacak yeni bir cadde veya parka Ali Döre ve Özgür Kılınç (Nurşani) isimlerinin verilmesinin, sanatçıların anısını yaşatmak adına kalıcı ve anlamlı bir adım olacağı dile getirildi.

Bu adımın, gelecek nesillere 'Besni kendi değerlerine sahip çıkar' mesajını güçlü bir şekilde vereceği ifade edildi.

Vatandaşlardan Destek Çağrısı

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan çağrıya birçok sosyal medya kullanıcısı da destek verirken, yerel yöneticilerin konuya duyarlılık göstermesi istendi.

