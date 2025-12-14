İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak ve tehlikeli biçimde art arda şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E.A. isimli sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut mevzuata göre makas atan sürücülere yalnızca idari para cezası uygulandığını, sürücü belgesinin geri alınmadığını ve aracın trafikten men edilmediğini belirterek, bu yaptırımların caydırıcılık açısından yetersiz kaldığını ifade etti.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, 'Mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari parası cezası uygulanıyor. Ehliyeti cebinde kalıyor ve aracını kullanabiliyordu. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi ? Artık caydırıcı cezalar geliyor. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre makas atan sürücüye, 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulunarak, bu tür ihlallere karşı gerekli işlemlerin kararlılıkla yapılacağını vurguladı.

Kaynak : PERRE