Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, aday öğretmenlere yönelik uyum eğitimi programı kapsamında düzenlenen toplantıda aday öğretmenlerle bir araya geldi. Adıyaman SANKO Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, aday öğretmenlere mesleki ilkeler, kurumsal işleyiş, eğitim vizyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk ve geleceği inşa eden temel bir görev olduğunu ifade etti. Tosun, aday öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

