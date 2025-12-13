AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni ilçesinin Dumlupınar ve Yeni Besni mahallelerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 93 nitelikli konutun kura çekiminin 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Besni'de hayata geçirilen konut projesinin ilçenin sosyal ve fiziki yapısına önemli katkı sunduğunu belirten Milletvekili Özhan, hak sahibi vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşacağını ifade etti. Yürütülen yatırımların Besni'nin çehresini değiştirdiğini dile getiren Özhan, vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milletvekili Özhan tarafından paylaşılan bilgilere göre, 93 konut için düzenlenecek kura çekimi 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Milletvekili Özhan ayrıca Besni'nin yeniden imarı kapsamında önümüzdeki süreçte yeni Kaymakamlık Binası, yeni Belediye Binası, Hacı Reşit Camii, Meydan Projesi ve Kapalı Otopark projelerinin temellerinin atılacağını ve inşaat çalışmalarının başlatılacağını ifade etti.

Söz konusu projelerin tamamlanmasının ardından Besni genelinde geniş kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanacağını kaydeden Milletvekili Özhan, belediye ile koordineli şekilde hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Yapılan yatırımlara verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na teşekkür ettiğini ifade etti.

Milletvekili Özhan, kura çekimine katılacak tüm hak sahiplerine yeni konutlarının hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini belirtti.

