Gece sonunda, Adıyamanlılara duygu dolu anlar yaşatan öğretmenler korosu, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un da katılım sağladığı gecede, sahnelenen diyalog ve müzik dinletisi izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunan etkinlik, coşkulu alkışlar eşliğinde sona erdi.

Sahnedeki enerjileriyle izleyicileri coşturan öğretmenler, Adıyaman'ın dili, şivesi, türküleri, şiirleri ve hikâyelerini yürekten gelen performanslarla sahneye taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan konserde, koro tarafından seslendirilen eserler büyük beğeni topladı.

Adıyaman'da öğretmenler korosu tarafından sahnelenen 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' temalı konser, TPAO Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Adıyaman'ın köklü kültür mirasını müzikle buluşturan etkinlik, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

