Adıyaman'da 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Erdem vefat etti.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye mesajını yayımladı. Aydın, paylaşımında:

'İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun... Adıyaman Belediye Başkanlığı görevini büyük bir özveri ile 1984-1989 yılları arasında yaparak, hizmet yolunda her daim milletimizin gönlünde ve duasında yer edinmiş olan değerli hocamız Mehmet Erdem ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE