Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile yaşanan sınır çatışmalarında arabuluculuk yapan ülkelere teşekkür etti. Şerif, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için küresel iş birliğinin ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesinin önemine dikkat çekti.

Şerif, 2025'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu.

Forumda barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için küresel iş birliğine vurgu yapan Şerif, 'Sıfır sonuçlu zihniyetlerden, amacı olan işbirliklerine geçelim. Halklar ve fikirler için köprü olarak bağlantısallığa yatırım yapalım. Anlaşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözelim ve BM Sözleşmesine bağlılığımızı teyit edelim' ifadelerine yer verdi.

Afganistan ile yaşanan sınır çatışmaları nedeniyle arabuluculuk yapan ülkelere de teşekkür eden Şerif, 'Kardeş ülkelerimiz Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'a, kırılgan ateşkese ulaşmadaki samimi istekleri ve çabaları için teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Şerif, Gazze Barış Planı da dahil olmak üzere anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlılıklarını yineleyerek, Filistin ve Keşmir halkının haklarının korunmasının önemini vurguladı.

