Çin, uzay tabanlı internet altyapısını genişletme hedefi doğrultusunda yeni bir uydu grubunu daha yörüngeye yerleştirdi. Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden, modifiye edilmiş Uzun Yürüyüş-6 roketiyle gerçekleştirilen fırlatmada 15 alçak yörünge internet uydusu başarıyla uzaya taşındı.

Beijing saatiyle 06.11'de yapılan fırlatmanın ardından uyduların planlanan yörüngelerine sorunsuz şekilde yerleştiği bildirildi. Görev, Uzun Yürüyüş roket serisinin 612'nci uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Çin, daha önce de Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Uzun Yürüyüş-8A roketi ile 14'üncü internet uydu grubunu uzaya göndermişti. Çin'in bu adımlarla küresel internet kapsama alanını genişletmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Kaynak : PERRE