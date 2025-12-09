Adıyaman'da kent güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera ağının genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, il genelinde yeni kurulması planlanan kamera noktalarında incelemelerde bulundu.

Cadde ve sokaklarda yapılan saha çalışmalarında, kamera yerlerinin suçun önlenmesi, olaylara hızlı müdahale ve faillerin kısa sürede tespiti açısından en uygun şekilde belirlenmesi hedefleniyor. Yapılan incelemelerde teknik ekiplerden bilgi alan Emniyet Müdürü Nazman, KGYS sisteminin şehir güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni kameraların devreye alınmasıyla birlikte asayiş olaylarının önleneceği, trafik güvenliğinin artırılacağı ve kamu düzeninin daha etkin sağlanacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE