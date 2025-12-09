Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne (GETAD) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sistemin pilot uygulamasının gelecek yıl birkaç ilde başlatılacağını, 2027 yılında ise ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, çalışmanın uzun süredir kapsamlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Yeni sistemle birlikte mevcut sosyal destek mekanizmalarının tek çatı altında toplanacağını belirten Yılmaz, uygulamanın büyükşehirlerin sosyoekonomik yapısı ve emekliler başta olmak üzere farklı kesimlerin ihtiyaçları dikkate alınarak güncellendiğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'GETAD, yani Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl birkaç ilimizde başlatacağız. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu sistem, belirli bir eşik gelirin altında kalan aileleri desteklerken, istihdamdan kopmayı teşvik etmeyecek bir yapıda olacak. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da bu vesileyle hayata geçirmiş olacağız.'

Yeni modelle birlikte gelir seviyesi belirlenen sınırın altında kalan ailelerin daha kapsayıcı ve bütüncül bir destek sistemine erişmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE