Bir süredir Adana'da kanser tedavisi gören Nurşani, son günlerinde memleketi Besni'ye dönmüştü. Burada fenalaşan sanatçı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Nurşani, hayatını kaybetti.

Asıl adı Özgür Kılınç olan ve 'Nurşani' ismiyle tanınan sanatçı, yöre müziğine kattığı değer, sahnedeki güçlü yorumu ve halkla kurduğu samimi bağ ile Besni'nin sevilen simaları arasında yer alıyordu. Vefat haberi ailesini, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak : PERRE