Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin şirket yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler ile teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyet gösteren şirketler üzerinden, haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edildi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sabah saatlerinde düğmeye basılarak gerçekleştirildi. Operasyonların sürdüğü, gözaltı işlemlerine ilişkin gelişmelerin savcılık tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE