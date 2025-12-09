Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü yoğun temaslarıyla dikkat çekiyor. Her ay on binlerce kilometre yol kat eden Bolat'ın, devlet heyetleri, yabancı mevkidaşları ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeleri aralıksız devam ediyor.

Haftalık programı kapsamında yurt içi ve yurt dışından birçok heyeti kabul eden Bakan Bolat, iş dünyasına yönelik açılış ve toplantılara da katılım sağlıyor. Aylık ortalama 5-6 ülkede resmi temaslarda bulunan Bolat'ın, bakanlıkta ziyaretçi kabulü de geç saatlere kadar sürüyor.

Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin (YDSK) 7. Toplantısı kapsamında Türkiye'ye gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile İstanbul'da bir araya gelen Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bolat, 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacminin 4,7 milyar dolara ulaştığını, yıl sonuna kadar 5 milyar doların üzerine çıkmasının, 2026 yılı içerisinde ise 6 milyar doların aşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı ile gelecek yıl Macaristan'da yapılması planlanan Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nın ikili ticari ilişkilerin kurumsal yapısını güçlendireceği bildirildi.

Görüşmeler kapsamında 'İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri'nin imzalandığı belirtilirken; karşılıklı yatırımların artırılması, bankacılık ve finans alanında iş birliğinin geliştirilmesi, lojistik ve tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi ile yurt dışı müteahhitlik projelerinde ortak hareket alanlarının artırılması konularının ele alındığı kaydedildİ.

Kaynak : PERRE