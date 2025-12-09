Olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Damlacık-Sırakaya köyleri arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıkaya köyünde ikamet eden 26 yaşındaki Bünyamin Balcı, arkadaşı Tayfun Kuşçi ile birlikte domuz avına çıktı.

Havanın kararmasıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu, grupta koruyucu olarak bulunan Tayfun Kuşçi, çalılıkların arasındaki hareketliliği domuz sanarak ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Bünyamin Balcı, vurulmanın etkisiyle yaklaşık 100 metrelik uçurumdan aşağı düşerek ağır yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte AFAD, UMKE ve Kahta Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü noktadan çıkarılan Balcı, UMKE ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bünyamin Balcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları hastaneye akın ederken, Balcı'nın bölgede 'kanaat önderi' olarak tanınan Şeyh Hüseyin'in torunu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PERRE