Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Başkanvekili Abdulkerim Işık ve Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ahmet Işık, Güne Bakış Gazetesini ziyaret ederek, gazetenin İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya'nın şahsında 22'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette, yerel basının kent yaşamındaki önemi vurgulanırken, Güne Bakış Gazetesinin Adıyaman'a kattığı değerler dile getirildi.

Kent Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Güne Bakış Gazetesi yazarı olan Sinan Temel, basının şehirlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, 22 yıldır sürdürülen yayıncılık misyonunun takdire şayan olduğunu ifade etti. Temel, bir okur olmanın yanı sıra uzun yıllardır yazar olarak da Güne Bakış ailesi içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

Başkan Temel, çok yönlü yayın anlayışıyla şehre ve basın camiasına önemli katkılar sunan Güne Bakış Gazetesinin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti, dedi.

Kaynak : PERRE