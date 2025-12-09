İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile MASAK iş birliğinde 24 ilde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Beş ayrı parçada ve toplam 5 saat süren operasyonlarda 204 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 68'i tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol işlemleri güncellendi, diğer şüphelilerin adli süreçleri ise devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri ve reklam faaliyetleri yürüttükleri,

Çevrim içi ortamda çocuk müstehcenliği içeren içerikleri bulundurdukları,

Sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemleriyle 'kamu yetkilisi', 'ürün/hizmet satışı', 'düşük faizli kredi' gibi temalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada,

'Siber suç örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suç türleri, vatandaşlarımızın hem maddi hem manevi varlığı için ciddi tehdit oluşturuyor. Düzenlediğimiz operasyonlarla suç ağlarını çökertmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan, şüphelendikleri bir durum olduğunda 112 Acil Çağrı Merkezimize derhal bilgi vermelerini önemle rica ediyorum. Biz gereğini yaparız' ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm emniyet mensuplarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

