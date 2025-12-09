Mizah Yazarı Naif Karabatak'ın üçüncü kitabı 'Kahvaltı Haberleri', deneme-mizah türünde okurla buluştu. KDY Yarınları arasında yayımlanan kitapta, toplam 28 mizahi öykü ve deneme yer alıyor.

144 sayfadan oluşan kitabın kapak çizimi Karikatür Sanatçısı Ahmet Akil Yağınlı tarafından hazırlanırken, kapak tasarımı Naif Karabatak'a, mizanpajı ise Harfiyen Ajans'a ait. Kitabın arka kapak yazısını kaleme alan Yazar Mehmet Ali Başaran, Karabatak'ın gündelik hayatın içindeki hikâyeleri yakalayıp mizahla harmanlama konusunda yetkin bir kalem olduğunu belirterek, 'Okura kalansa, yudum yudum, bir güzel okumak. Mis gibi!' sözleriyle eseri tavsiye etti.'Kahvaltı Haberleri' kitabı, Kitapyurdu.com başta olmak üzere internet üzerinden satış yapan diğer kitap sitelerinden temin edilebiliyor.

Naif Karabatak Kimdir?

1964 doğumlu olan Naif Karabatak, gazeteciliğe 1979 yılında, yazarlığa ise 2000 yılında başladı. Yerel ve ulusal gazetelerde ağırlıklı olarak mizah yazılarıyla yer aldı.

2005 yılında Abad Yayınları'ndan mizah türünde 'Emmi Hortumu Taksana' adlı ilk kitabı yayımlandı. 2020 yılında ise KDY'den yine mizah tarzında 'Yağlı Yavan' isimli kitabı okurla buluştu.

Yazarın 'Dursun Çavuş' (uzun metraj) ve 'Bir Avuç' (kısa metraj) adlı hikâyeleri sinemaya uyarlandı. Karabatak, 2005 yılında GAP Gazeteciler Birliği tarafından 'Yılın Yazarı', 2020 yılında ise Dilhane Dergisi tarafından 'Yılın Öykücüsü' seçildi.

Evli olan Naif Karabatak, biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

Kaynak : PERRE