GameTable, oyun anlayışını kökten değiştiriyor daha sosyal, daha rekabetçi, daha modern.

Klasik kutu oyunlarının kutu-zeka-düzen karmaşasından uzak; tek bir dijital masa, 40+ oyun, anında başla işte bu kadar basit. Oyunların tamamı GameTable ekibi tarafından tasarlandı; dolayısıyla içerik yerli, özgün ve sizin pencerinizden hazırlanmış.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi teknopark onaylı bu proje, Türkiye’de dijital oyun masası kavramını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Gençler arasında hızla yükselen bu trend; kafelerde, evlerde ya da buluşma mekânlarında; insanların bir araya gelmesini, sosyalleşmesini, rekabet etmesini sağlıyor.

Kutu oyunlarını unutun artık her şey tek bir dijital masa üzerinde. GameTable ile eğlence, sosyallik ve rekabet bir arada.

GameTable Kumar mıdır?

Kesinlikle hayır.

GameTable, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknopark onaylı, tamamen yerli bir teknolojik eğlence projesidir. İçerisinde kumar, bahis veya benzeri hiçbir unsur bulunmamaktadır. GameTable yalnızca sosyal, eğlenceli ve aile dostu oyunlar sunar.

GameTable’ı Nerede Bulabilirim?

GameTable şu anda İstanbul genelinde 100’ün üzerinde kafe ve işletmede aktif olarak kullanılmaktadır.

Size en yakın GameTable noktalarını görmek için:

👉 https://www.gametable.com.tr/nerede

GameTable’da Ne Tür Oyunlar Var?

GameTable, geniş bir oyun yelpazesine sahiptir.

Platformda kutu oyunları, sosyal parti oyunları, rekabetçi oyunlar, spor temalı oyunlar ve çocuklara özel içerikler dahil olmak üzere 40’ın üzerinde oyun bulunur.

Üstelik oyun kütüphanesi sürekli güncellenir ve yeni oyunlar eklenir.

Kimler Kullanabilir?

GameTable, her yaş grubuna hitap eden oyunlara sahiptir.

Arkadaş grupları

Aileler

Gençler

Çocuklar

Oyun meraklıları

kısacası eğlenmek isteyen herkes GameTable’ı rahatlıkla kullanabilir.

Kaç Kişi Oynayabilir?

GameTable’ın geniş dokunmatik ekranı, aynı anda birden fazla oyuncuyu destekler.

Tek bir masa üzerinde 6 kişiye kadar oyuncu eş zamanlı olarak oyunlara katılabilir.