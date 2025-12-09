Trendyol Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış gününde oynanan 2 maçla birlikte toplam 9 mücadelede fileler 21 kez havalandırıldı. Karşılaşmaların 6'sında taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

Lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenmeyi başaran Trabzonspor 34 puanla ikinci sıraya yerleşti. Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise haftayı 33 puanla üçüncü sırada kapattı.

15. Haftanın Sonuçları

Galatasaray - Samsunspor: 3-2

Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1

Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: 3-0

Göztepe - Trabzonspor: 1-2

Kocaelispor - Kasımpaşa: 0-0

Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0

Süper Lig'de 16. hafta programı ile birlikte şampiyonluk ve alt sıralardaki yarışın daha da kızışması bekleniyor.

