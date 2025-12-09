Futbolda bahis soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonlarda, aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüpheliden 38'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmada 20 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler arasında Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Ahmet Okatan bulunuyor. Murat Sancak suç gelirlerinin aklanması, diğer tutuklular ise maç sonuçlarını etkileme suçlarından tutuklandı. Ümit Kaya ise 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklandı.

Tutuklananlar listesi:

Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya.

Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheliler arasında hakem Zorbay Küçük de yer aldı.

Adli kontrol kararı verilenler listesi:

Uğur Adem Gezer, Eren Karadağ, Abdullah Çakmak, Arda Türken, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya, Zorbay Küçük, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol.

Öte yandan, Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Çakar, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilecek.

Kaynak : PERRE