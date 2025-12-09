Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılı Ocak zammına ilişkin tablo, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ikinci yarısında oluşan 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 olarak hesaplandı. Toplu sözleşme farkının da eklenmesiyle memurlar için şimdiden kesinleşen zam oranı yüzde 17,55 seviyesine ulaştı. Zam oranının nihai şeklini alması için yalnızca Aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık ayı enflasyonu için yüzde 1,16 tahmini yer aldı. Bu gerçekleşirse;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,49,

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,92 oranında zam alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 31'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre ise;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12,28,

Memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 18,7 düzeyinde kalacak.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Halen 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 12,49'luk artış halinde 18 bin 989 TL'ye, yüzde 12,28'lik artışta ise 18 bin 953 TL'ye çıkacak.

Memur Emeklileri için Taban Maaş

En düşük memur emeklisi aylığı olan 22 bin 672 TL, yüzde 18,7 zamla 26 bin 911 TL'ye, yüzde 18,92 zamla 26 bin 961 TL'ye yükselecek. 1.000 TL'lik seyyanen artışın eklenmesi halinde ise bu rakam 27 bin 911 TL ile 28 bin 111 TL aralığına ulaşacak.

Memur ve emeklilerin 2026 yılı Ocak ayında alacağı kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı Ocak ayının ilk günlerinde netleşecek. Milyonlarca çalışan ve emekli, gözünü TÜİK'in duyuracağı son veriye çevirmiş durumda.

Kaynak : PERRE