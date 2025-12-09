TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla başladı. Yılmaz, bütçe hazırlık sürecinin, kapsayıcı büyümeyi, toplumsal refahı ve Türkiye'nin dönüşüm iradesini güçlendiren bir perspektifle yürütüldüğünü belirtti. Hazırlanan bütçenin; sosyal desteklerden tarım yatırımlarına, dijital ve yeşil dönüşümden reel kesime ve gençlere yönelik politikalara kadar vatandaşın hayatına doğrudan temas eden güçlü adımlar içerdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bütçe çalışmalarına katkı sunan tüm kurum ve isimlere teşekkür ederek, açıklamasında şunları söyledi:

'Bütçe hazırlıklarının yönünü belirleyen hedef ve büyüme perspektifi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı bileşenlerine, bakanlarımıza ve milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Başta Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sayıştay olmak üzere tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, 24'üncü bütçenin kesintisiz bir şekilde millet adına sunulmasına imkân tanıyan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, 2026 bütçe görüşmelerinin TBMM'ye ve millete hayırlı

