10 Aralık – İnsan Hakları Günü!

Bugün, insan olmanın en temel değerlerini hatırlama günü.

Ama sadece kutlama değil; düşünme, sorgulama ve mücadele etme günü.

İnsan hakları nedir?

Yaşama hakkıdır.

Düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Eğitim, sağlık, barınma, adalet ve eşit yaşam hakkıdır.

Kadının, çocuğun, gencin, yaşlının, engellinin hakkıdır.

Kısacası: insanca yaşama hakkıdır!

Peki biz bu hakların neresindeyiz?

- Bir kadın öldürüldüğünde,

- Bir çocuk istismara uğradığında,

- Gazeteciler susturulduğunda,

- İşçiler güvencesiz çalıştırıldığında,

- Gençler umudu yurt dışında aradığında,

- İnsanlar fikir söylediği için yargılandığında,

- Bir gecede özlük hakları ellerinden alındığında,

- Seçilmiş belediye başkanları tutuklandığında...

Bu tablo insan hakları ihlali değilse, nedir?

Altını çizerek söylüyorum:

Eğer bir kişi hakkında suçlama varsa elbette yargılanmalı. Ama bu, hukuka uygun, adil ve insan onuruna yakışır şekilde olmalı.

Haklarımızı biliyor muyuz?

Bilmiyorsak savunamayız.

Savunmazsak yok sayılırız.

Unutmayalım: Hak, ancak bilinir, talep edilir ve korunursa anlamlıdır.

İnsan hakları bir lüks değil, temel ihtiyaçtır.

Bir ideoloji değil; evrensel bir insanlık değeridir.

Hiç kimse, bir diğerinden daha fazla hakka sahip değildir!

Bugün vesilesiyle hatırlayalım:

Susmak, görmezden gelmek, “bana dokunmayan yılan” demek, ihlallerin devamına zemin hazırlamaktır.

Birinin hakkı çiğnendiğinde, hepimizin hakkı tehdit altındadır.

Adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, barışın olduğu bir dünya için…

Haklarımızı bilelim, koruyalım, sahip çıkalım!

#10Aralık

#İnsanHaklarıGünü