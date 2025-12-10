10 Aralık – İnsan Hakları Günü!
Bugün, insan olmanın en temel değerlerini hatırlama günü.
Ama sadece kutlama değil; düşünme, sorgulama ve mücadele etme günü.
İnsan hakları nedir?
Yaşama hakkıdır.
Düşünce ve ifade özgürlüğüdür.
Eğitim, sağlık, barınma, adalet ve eşit yaşam hakkıdır.
Kadının, çocuğun, gencin, yaşlının, engellinin hakkıdır.
Kısacası: insanca yaşama hakkıdır!
Peki biz bu hakların neresindeyiz?
- Bir kadın öldürüldüğünde,
- Bir çocuk istismara uğradığında,
- Gazeteciler susturulduğunda,
- İşçiler güvencesiz çalıştırıldığında,
- Gençler umudu yurt dışında aradığında,
- İnsanlar fikir söylediği için yargılandığında,
- Bir gecede özlük hakları ellerinden alındığında,
- Seçilmiş belediye başkanları tutuklandığında...
Bu tablo insan hakları ihlali değilse, nedir?
Altını çizerek söylüyorum:
Eğer bir kişi hakkında suçlama varsa elbette yargılanmalı. Ama bu, hukuka uygun, adil ve insan onuruna yakışır şekilde olmalı.
Haklarımızı biliyor muyuz?
Bilmiyorsak savunamayız.
Savunmazsak yok sayılırız.
Unutmayalım: Hak, ancak bilinir, talep edilir ve korunursa anlamlıdır.
İnsan hakları bir lüks değil, temel ihtiyaçtır.
Bir ideoloji değil; evrensel bir insanlık değeridir.
Hiç kimse, bir diğerinden daha fazla hakka sahip değildir!
Bugün vesilesiyle hatırlayalım:
Susmak, görmezden gelmek, “bana dokunmayan yılan” demek, ihlallerin devamına zemin hazırlamaktır.
Birinin hakkı çiğnendiğinde, hepimizin hakkı tehdit altındadır.
Adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, barışın olduğu bir dünya için…
Haklarımızı bilelim, koruyalım, sahip çıkalım!
#10Aralık
#İnsanHaklarıGünü