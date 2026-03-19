Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Teşkilatı’nda yeni dönem resmen başladı. İl Başkanı İsmail Gümüş başkanlığında şekillenen il divan kurulu listesi kamuoyuna duyurulurken, yönetimde görev alacak isimler ve sorumluluk alanları da belirlendi.

Yeni yapılanmada İl Başkan Vekili ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine Mehmet Kaygusuz getirilirken, seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini Mehmet Doğan üstlendi. Hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak Av. Hüseyin Taşkın görevlendirilirken, siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcıları Vahap Dişkaya ve Mehmet Deniz oldu.

Yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcıları Gaffari Akkuş ve Abubekir Ümürhan olarak belirlenirken, protokol işlerinden sorumlu başkan yardımcıları İbrahim Biricik ve Cebrail Aslan görev aldı. İş dünyası, esnaf ve KOBİ’lerden sorumlu başkan yardımcıları Hasan Kaplan ve Nazif Satıcı olurken, halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcıları İsa Tekin ve Osman Karakeçi olarak açıklandı.

STK’lar ve yan kuruluşlardan sorumlu başkan yardımcıları Abdülsamet Yaman ve Şemsettin Ağar olurken, kadın, aile, çocuk ve engellilerden sorumlu başkan yardımcılığı görevine Mustafa Çırakoğlu getirildi. Basın ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı Ramazan Yavuz, araştırma ve strateji geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı ise Kenan Tohumcu oldu.

İl disiplin kurulu başkanlığı görevine Mustafa Akçoban seçilirken, il başkan danışmanı olarak Av. Ömer Faruk Toprak görevlendirildi. İl sekreterliği görevini Hacı Yusuf Doğan üstlenirken, il sekreter yardımcılığı görevine Halit Demir getirildi. İl muhasebecisi Üzeyir Özilik olurken, muhasebe yardımcılığı görevine ise İbrahim Özyaşar atandı.

Açıklanan yeni yönetim kadrosunun, Adıyaman genelinde parti çalışmalarını daha etkin hale getirmesi, teşkilat yapısını güçlendirmesi ve sahadaki faaliyetleri artırması hedefleniyor. MHP Adıyaman İl Teşkilatı’nın önümüzdeki süreçte yoğun bir çalışma temposu içerisinde olacağı ifade edildi.