Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Varol, mesajında, 'Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken; gönüllerimizi birleştiren, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadığımız bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Vali Varol, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken; gönüllerimizi birleştiren, sofralarımızı bereketlendiren, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini yaşadığımız bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu, sevincini ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Bu anlamlı ve mübarek günlerin; gönüllerimize ferahlık, hanelerimize bereket, ülkemize huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten ve en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan fitre ve zekâtların, edilen duaların Yüce Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Değerli Adıyamanlı hemşerilerimiz;

Bayramlar; kalplerimizin birbirine daha sıkı bağlandığı, kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, merhametin ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Büyüklerimizin hayır dualarını aldığımız, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini hatırladığımız, akrabalık ve komşuluk bağlarımızı güçlendirdiğimiz bayramlar; aynı zamanda millet olarak bizi biz yapan değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı özel günlerdir.

Bu mübarek günlerin getirdiği ulvî duyguların toplumumuzun her kesimini kuşatmasını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da sağlamlaştırmasını yürekten temenni ediyorum.

Saygıdeğer hemşerilerim;

Asrın felaketini yaşayan ilimizde kaybettiğimiz her bir canımızın aziz hatırası kalplerimizde daima yaşayacaktır. Rabbim depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin; mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

Bu büyük acıya rağmen aziz milletimizin eşsiz dayanışması ve devletimizin güçlü iradesi sayesinde el ele, gönül gönüle vererek büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergiledik. Hep birlikte kenetlenerek 'Asrın Felaketi'ni 'Asrın Dayanışması'na dönüştürdük. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ilimizin dört bir yanında hızla yükselen deprem konutlarıyla vatandaşlarımızı yeni yuvalarıyla buluşturuyor, Adıyaman'ımızda umut dolu yepyeni bir hayatın kapılarını aralıyoruz. Anahtarlarını teslim ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.

Ramazan Bayramı vesilesiyle siz değerli vatandaşlarımızın bayramı huzur, güven ve sevinç içerisinde geçirebilmesi için Valiliğimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini ve bayram sevincini hüzne dönüştürebilecek davranışlardan uzak durmalarını önemle rica ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; gönüllerimizin bir olduğu, kardeşliğimizin güçlendiği daha nice bayramlarda bir araya gelmek temennisiyle başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum.'

