Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda dünya genelindeki savaş ve gerginliklere dikkat çekti. Bahçeli, mesajında, 'Geride bıraktığımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in her gününde İslam alemi Siyonist-emperyalist tasallutun zora ve zorbalığa dayalı ağır sonuçlarına maruz kalmaktadır. Körfez ülkelerini içine alacak yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri hızla inşa edilmektedir' ifadelerini kullandı.

'Dünya Genelinde Hakim Olan Huzursuzluk İnsan Haklarını Tehdit Ediyor'

Bahçeli, mesajında, 'Dünya genelinde hakim olan huzursuzluk, umutsuzluk ve istikrarsızlık sarmalı doğrudan doğruya insanlığın temel ve evrensel haklarında devasa yarıklar oluşturmaktadır. Silahların koyu gölgesi, savaş ve çatışmaların ağır gövdesi mazlum coğrafyaların, buralarda hayat süren biçarelerin üstüne düşmüş vaziyettedir. Derin bir anlam ve ahlak bunalımının pençesinde biteviye kıvranan ve olağanüstü bir kırılganlığın dibine yuvarlanan bugünkü dünya tablosu neresinden bakarsak bakalım insani ve vicdani iflasın da göbeğindedir' ifadelerini kullandı.

'İslam Alemi Siyonist-Emperyalist Tasallutun Zorbalığa Dayalı Ağır Sonuçlarına Maruz Kalıyor'

28 Şubat 2026 tarihinden bu yana İran'ın yeni nesil füzeler ve yüksek tahribat gücüne sahip bombalar kullandığını belirten Bahçeli, 'Henüz Gazze soykırımının yaraları sarılmadan, Türkiye'nin yanı başında, sınırlarımızın diğer yakasında savaş ve insanlık suçunun en vahim örnekleri günbegün yaşanmakta ve yaşatılmaktadır. Geride bıraktığımız mübarek Ramazan-ı Şerif'in her gününde İslam alemi Siyonist-emperyalist tasallutun zora ve zorbalığa dayalı ağır sonuçlarına maruz kalmaktadır. Körfez ülkelerini içine alacak yaygın ve yoğun bir savaşın düzenekleri maalesef hızla inşa edilmektedir' dedi.

Bahçeli, ayrıca, 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın İsrail'in tek yanlı dayatmasıyla ibadete kapatılması Müslüman vicdanlarda infial uyandırmış, inanç hakları ve dini hürriyetler her cepheden saldırıya uğramıştır' ifadelerini kullandı.

'Ateşkes ve Barış Adımlarının Kademeli Şekilde Atılması Gerekiyor'

Komşu ülkelerdeki gelişmelerin giderek kötüleştiğine dikkat çeken Bahçeli, 'İran'ın dini liderlerine ve üst düzey devlet görevlilerine yönelik suikastlar, sivil halkı sistematik şekilde katleden saldırganlıklar, artık şiddet ve vahşetin serbest dolaşıma sokulduğunun, savaş hukukunun devre dışı bırakıldığının bariz göstergesidir. Barışın diliyle münasebet ve mutabakat ağını genişletmek varken savaşın ve silahın divanesi olmak en hafif tabirle utanmazlıktır. Jeopolitik depremlerin, askeri ve siyasi gerilimlerin eşzamanlı olarak bölgeselleşip küreselleşmesi çok büyük bir felaket ihtimali olarak gündemdedir. İsrail'in başını çektiği bu felaketin dünyanın farklı bölgelerine sıçramadan durdurulması, ateşkes ve barış adımlarının kademeli şekilde atılması herkesin ortak çıkarına uygundur' dedi.

'Vakit, Tek Yürek Halinde Türkiye Olma Vaktidir'

Bahçeli, mesajını Türkiye'ye dair şu ifadelerle tamamladı:

'Türkiye yediden yetmişe, gencinden yaşlısına, küçüğünden büyüğüne, doğudan batıya, kuzeyden güneye gönülden bayramlaşmakta, tarihi barış ve kardeşlik duygularıyla kenetlenmektedir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi Türk milletinin yeni yüzyıldaki bayramı ve kışı olmayan barış mevsimidir. Bölgesel ve küresel dengeler altüst olurken Türkiye'nin doğru zamanda, doğru adımlarla, doğru siyaset ve stratejiyle iç cephesini muhkem hale getirmesi tarihi bir hamlenin bayram kıvamındaki barışçıl lezzetidir. Vakit Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir. Vakit barış ve huzur içinde bayramlaşma, tek yürek halinde ve hep birlikte Türkiye olma vaktidir. Temennim savaş ve çatışmaların bir an evvel son bulmasıdır. Bayramın açılan uçurumların kapatılmasında, sertleşen ilişkilerin yumuşatılmasında, dargın düşen gönüllerin kavuşmasında muazzez bir fırsat olması halisane dileğimdir. İslam dünyasını kuşatan karanlık perdenin yırtılıp atılmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın acılarının bitmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.'

