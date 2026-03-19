AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özhan, mesajında bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili Özhan mesajında şunları dile getirdi:

'Aziz hemşehrilerim, kıymetli Adıyamanlı kardeşlerim; Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın huzurunu yaşarken, bizleri bir kez daha bayrama ulaştıran Yüce Rabbimize hamd ediyorum. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Bu mübarek günler, bizlere birlik ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Adıyaman'ın yaşadığı zorluklara rağmen güçlü duruşunu ve dayanışma ruhunu koruyor. Devletimizin desteği ve milletimizin azmiyle şehrimizi yeniden ayağa kaldırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizin sabrı, metaneti ve birbirine sahip çıkma iradesi her türlü takdirin üzerindedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adıyaman'ın sesi olmaya devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, altyapıdan istihdama kadar her alanda yatırımların artması için gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.'

