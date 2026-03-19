Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve beraberinde gelen sıkı para politikası sinyallerinin ardından düşüşe geçti. Bugün Londra Metal Borsası'ndaki (LME) ilk işlemlerde altının ons fiyatı, bir önceki güne göre yaklaşık 135 dolar, yani yüzde 3 oranında değer kaybederek 4 bin 675 dolara kadar indi. Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla dün başlayan düşüş trendi, Fed'in resmi açıklamalarıyla birlikte ivme kazandı.

Yıl Sonu İçin Tek Faiz İndirimi Sinyali

Dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeyen Fed, yılın geri kalanı için daha önce öngörülen iki indirim yerine yalnızca tek bir faiz indirimi yapılabileceğinin işaretini verdi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları, ocak ayı sonunda test edilen 5 bin 600 dolarlık rekor seviyesinden hızla uzaklaşmaya başladı.

Fed Başkanı Powell'dan Enflasyon ve Faiz Mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında yaptığı değerlendirmelerde, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı yönlü tetikleyebileceğine dikkat çekti. Konuşmasında net bir tavır sergileyen Powell, "Enflasyonda kalıcı bir düşüş yaşanmadığı sürece faiz indirimi için bir neden yok" ifadelerini kullandı. Powell’ın bu şahin tonlu açıklamaları dolara olan talebi artırırken, altın fiyatları üzerindeki baskıyı derinleştirdi.

Güvenli Liman Arayışı Dolara Kaydı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik şubat ayı sonunda başlattığı saldırılarla birlikte yatırımcıların "güvenli liman" olarak dolara yönelmesi, değerli metaller üzerindeki baskının bir diğer nedeni oldu. Altının dünya piyasalarında dolar cinsinden işlem görmesi, doların değer kazanmasıyla birlikte bu metalin diğer para birimleri karşısında pahalılaşmasına ve dolayısıyla talebin düşmesine yol açtı.

Gümüş Fiyatlarında Sert Kayıp Yaşandı

Altınla paralel bir seyir izleyen gümüş fiyatları da bugün yaklaşık yüzde 7 oranında değer kaybederek 70,4 dolara geriledi. Gümüşün, ocak ayı sonunda ulaştığı 121,65 dolarlık rekor seviyesinden her geçen gün daha da uzaklaşması piyasalarda dikkat çeken bir diğer unsur oldu.

