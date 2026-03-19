Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerine göre, resmi rezerv varlıkları 13 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4 oranında bir azalış göstererek 189,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

Altın ve Döviz Varlıklarında Son Durum

Yayımlanan verilerin detaylarına bakıldığında, döviz varlıklarının geçen haftaya göre yüzde 13,2 oranında bir düşüşle 47,8 milyar dolara indiği görüldü. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,4 oranında sınırlı bir azalışla 134,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı 7,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Döviz Yükümlülükleri ve Swap İşlemleri

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri, söz konusu dönemde yüzde 0,7 artış göstererek 126,9 milyar dolar oldu. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülüklerinin yüzde 1,9 artışla 58,9 milyar dolara çıktığı gözlemlenirken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara geriledi. Aynı hafta itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise 16,3 milyar dolar olarak açıklandı.

