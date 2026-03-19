Avrupa Birliği Nükleer Teknoloji Ve Füzyon İçin Finansman Sağladı

Avrupa Birliği tarafından sağlanacak 330 milyon euroluk kaynakla, hem teknolojik gelişimin hem de bu alandaki insan kaynağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Euratom Araştırma Ve Eğitim Programı Yürürlüğe Girdi

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan ve 2026-2027 dönemini kapsayan Euratom Araştırma ve Eğitim Programı yürürlüğe girdi. Programın, nükleer araştırma ve inovasyonu destekleyerek Avrupa’nın enerji bağımsızlığını artırması, rekabet gücünü yükseltmesi ve teknolojik liderliğini pekiştirmesi amaçlanıyor.

Füzyon Enerjisine Büyük Pay Ayrıldı

Program kapsamında en büyük pay füzyon enerjisi çalışmalarına ayrıldı. Bu alana 222 milyon euroluk yatırım yapılacak. Söz konusu bütçeyle, füzyon teknolojilerinin laboratuvar aşamasından çıkıp elektrik üretiminde kullanılabilir hale gelmesi hedefleniyor. Ayrıca Avrupa genelinde güçlü bir tedarik zinciri oluşturulması için kamu ve özel sektör iş birliğinde yeni bir yapı kurulacak.

Nükleer Güvenlik Ve İnovasyon Ön Planda

Program çerçevesinde nükleer alandaki diğer araştırmalar için de 108 milyon euro kaynak ayrıldı. Bu bütçe; radyoaktif atıkların güvenli şekilde yönetilmesi, radyasyondan korunma yöntemlerinin geliştirilmesi, nükleer malzemelerde inovasyon ve mevcut santrallerin güvenli işletilmesine yönelik çalışmalarda kullanılacak. Ayrıca küçük modüler reaktörler (SMR), gelişmiş reaktör teknolojileri ve yeni nesil nükleer yakıtlar da öncelikli araştırma başlıkları arasında yer alıyor.

Uzman İnsan Kaynağı Desteklenecek

Program yalnızca teknolojiye değil, insan kaynağına da odaklanıyor. Nükleer alanda uzman yetiştirilmesi amacıyla burs ve benzeri destek mekanizmaları devreye alınacak. Bu adımla birlikte Avrupa'nın uzun vadede nükleer teknoloji alanında sürdürülebilir bir bilgi birikimi oluşturması hedefleniyor.